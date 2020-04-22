قطع أنيقة ومناسبة مع البنطلون الجينز للنساء فوق سن الأربعين

غالباً ما نلجأ إلى النساء فوق سن الأربعين للحصول على مشاورة عالية المستوى نظراً لخبرتهن على مر السنين وخصوصاً عندما يتعلم الأمر بتنسيق الأزياء الأنيقة، في الواقع، من أجل القليل من الإلهام الخاص بتنسق البناطيل الجينز، قمنا مؤخراً يمتابعة المشاهير للحصول على أساليب جيدة لتنسيق البناطيل الجينر.

في هذا المقال، أردنا أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام ونركز على القطع العامة التي اقترنتها هذه المجموعة من النساء مع الجينز المفضل لديهن لإضفاء مظهر أنيق وسهل.

توب أنيق مع جينز Boyfriend

توب أنيق وجذاب مع أكمام قصيرة، بديل أنيق لقميص كلاسيكي مع الجينز، جربي الألوان التي أختارتها الممثلة الأمريكية كيري واشنطن Kerry Washington .

قميص أبيض وسترة قصيرة

القميص الأبيض الكلاسيك هو صيحة الربيع المثالية لعام 2020، يحدث أيضاً، أنه يعمل بشكل مثالي مع الجينز الضيق الذي يتم ارتدائه بمفرده أو مع سترة قصيرة مثل الإطلالة الرائعة التي إعتمداتها عارضة الأزياء الأمريكية سيندي كروفورد Cindy Crawford.

معطف Trench



قطعة خارجية أساسية نراها دائماً بين المشاهير وهو معطف trench، لا يمكنك ببساطة أن تقلقين من تنسيق أزيائك مع هذا المعطف مع الجينر واسع الساق لإطلالة أنيقة، كيتي هولمز Katie Holmes تبدو منعشة ورائعة في هذه الإطلالة المناسبة للطقس المعتدل.

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سترة بليزر داكنة



توفر السترة البليزر سواء كانت القصيرة أو كبيرة الحجم، جودة راقية لأي مجموعة من الجينز بما في ذلك إطلالة داكنة بالكامل مثل هذا التي ترتديها الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون Jennifer Aniston.

الكارديجان القصير



يبدو الكارديجان متعدد الألوان خالي من العيوب مع أي شيء تقريباً ولكن المشاهير يفضلون كل شيء مع النقشات الرائعة خصوصاً إذا تم إقرانه مع الجينز الضيق، كما فعلت الممثلة Mindy Kaling.



الأحذية الرياضية البيضاء



ظهر بها مجموعة من السيدات الأنيقات كثيراً، يبدو أن الأحذية الرياضية البيضاء هي واحدة من أفضل أنماط الأحذية مع البنطال الجينز لشعور مريح مثل إحساس جوليان مور Julianne Moore.

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