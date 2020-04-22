منى عقرب تطرح أحدث "جلادتيور" أطفال لصيف 2020

طرحت الدكتورة منى عقرب اول مصممة جلادتيور للأطفال في مصر مجموعاتها الجديدة لصيف 2020، بمجموعة مميزة من التصميمات الجديدة والمميزة.

واوضحت الدكتورة منى أنها عاشقة للأطفال وتسعى لتقديم كل ما هو مميز وجديد لهم، لافتة إن الجلادتيور هو عبارة عن بوت صيفي للأطفال، وقد سعت للتخصص في انتاجه لأنها وجدت كأم إن هذا المنتج لا يوجد مثله في مصر، وأنه كانت تضطر لشراؤه من الخارج بالكثير من الأموال.

وأكدت أنها تميزت بتصميم مجموعة من الجلادتيور حتى أنها تقوم الان بتصديره عالمياً.

وبالنسبة للمجموعة الجديدة لصيف 2020 أعلنت أنها قدمت مجموعة من التصميمات الفريدة فقدمت موديل العقدة وهو عبارة عن جلادتيور بسيط للغاية به مجموعة من الفيونكات الصغيرة الحجم لذا سمي بالعقدة، وقدمت الباييت في تصميم مميز للغاية، وقدمت ايضا جلادتيور شفاف وطويل يصل الي الركبة، وجلادتيور الشراشيب، مشيرة إلي أنها قدمت في هذه المجموعة صندل عادي بفيونكة جانبية في تصميم فريد من نوعه، وقدمت ايضا جلادتيور ابيض بفيونكة امامية من الستان.

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أما عن الالوان فتعددت ما بين الأسود والأبيض والجملي والروز والذهبي والتايجر، والباييت القلاب الذي يعطي أكثر من لون وغيره من الألوان الجذابة للأطفال.

وأكدت إن التصميمات لاقت استحسان واعجاب الكثيرون لأنها مقدمه للأطفال الصغار والكبار.

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