فيديو.. لاميتا فرنجية ترقص بالمناشف.. ومتابعون: "عروسة البحر"

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بمقطع فيديو لها وهي ترقص في المنزل، التزامًا بإجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت "لاميتا" وهي ترقص مرتدية المناشف، وتغسل أسنانها، على نغمات أغنية أجنبية.

وتفاعل متابعوها على مقطع الفيديو: "عروسة البحر"، و"هنياله ياللي بتصبح بالجمال"، و"منورة يا قمر".

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وكانت لاميتا فرنجية، انضمت إلى تحدي تقليد رقصة شاكيرا، وظهرت في مقطع فيديو، وترقص على الأغنية الشهيرة Hips Don't Lie.

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا فرنجية، هي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، وأصبحت وصيفة أولى، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

وكانت شاركت في مسلسل "عصر الحريم"، وفي فيلم "حد سامع حاجة"، وفيلم "محترم إلا ربع".