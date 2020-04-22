"my mine".. صديقتا حنين حسام: "متستاهلش اللي بيحصل.. ومحتاجة تنصحوها"

مقاطع فيديو أظهرت وصلات رقص لهن سويًا، وأدعية دينية، ومنشورات دعم، هكذا قررا صديقات البلوجر حنين حسام، طالبة كلية الآثار، دعمها في أزمتها الشهيرة بسبب مقطع "افتحي الكاميرا".

قررت كلًا من خلود مصطفى، التي تصفها حنين بـ"my mine" وندى خالد، وهما من مشاهير تطبيق "التيك توك" دعم صديقتهما عبر حسابيهما الشخصيين على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خلود: أيا كان اللي عملته متستاهلش

وشاركت "خلود مصطفى"، عبر حسابها صورة تجمعها مع حنين، مُعلقة: "إذا وقعت عيناك على صاحب ذنب، لا يقع في نفسك العزة وأنك خير منه، هو فُتن وأنت برحمة الله نجوت، فادع له بالهداية، ولنفسك بالثبات".

وتابعت: "قل للشماتين صبرا فإن مصائب الدنيا تدور ..الناس اللي بتهاجم أنا مقولتش ان صحبتي صح في كل حاجة بس هي في حاجات كتير اتفهمت فيها غلط ... ثانيًا أيا كان اللي عملته أو قالته ميستاهلش انها تتسجن أو تتفصل من كليتها، وهي في الأول وفي الآخر بنت وسنها صغير، اللي مطلوب منكوا انكو تنصحوها مش تعاقبوها.. وآخر حاجة سواء كنت بتحبها أو بتكرها فياريت الكل يدعيلها ان الموضوع يعدي على خير وربنا يسترها عليها وتكون مرت بتجربة أنضجتها واتعلمت منها".

ولم تمر ساعات، إلا وشاركت الفتاة بصورة أخرى تجمعهما، مُعلقة: "هانت والله يا حبيبتي، وهترجعي أحسن من الأول، وحشتيني جدا، ربنا معاكي ومشوفش فيكي حاجة وحشة".

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ندى: هانت والله

بمقطع فيديو يجمعهما سويًا خلال رقصهما على "التيك توك"، نشرت ندى خالد، صديقة حنين، منشورا عبر حسابها على إنستجرام، مُعلقة: "وحشتيني، يارب تخرجي من المحنة دي بسرعة وتبقي كويسة يا حياتي".

النيابة تأمر بحجز حنين حسام

وأمرت النيابة العامة، بحجز المتهمة حنين حسام عبدالقادر، وعرضها لاستئناف التحقيق في اليوم التالي، بعدما واجهتها بما نسب إليها من اتهامات، وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

حنين حسام تثير الجدل بمقطع "افتحي الكاميرا"

وظهرت حنين حسام، في فيديو من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: "أنا عارفة ان في ناس كتيرة قاعدة في البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس"، لتطلب من من الفتيات عمل فيديو لايف على تطبيق "لايكي" مقابل أموال كثيرة.

وتابعت طالبة الآثار في الفيديو: "أنا عارفة ان عندكو مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض ان حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة".

وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

وأكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولارا لحد 2000 و3000 دولار".

وقالت في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".