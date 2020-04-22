قبل رمضان.. أطعمة ومشروبات لمواجهة العطش مع ارتفاع درجات الحرارة

مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، وحلول شهر رمضان الكريم، يواجه البعض مشكلة العطش الشديد في رمضان، نظرا لقلة السوائل في الجسم، ولتجنب التعب والشعور بالعطش أثناء الصيام.

وقدم موقع "healthy line"، مجموعة من الأطعمة والمشروبات المفيدة لمواجهة العطش، وقلة المياه بالجسم.

عصير الليمون

يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تجنب العطش أثناء الصيام.

عصير البطيخ

عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي تمنع العطش لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء فيمنح الجسم الترطيب العميق.

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الموز أو التمر

تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.

الطماطم

الطماطم من الخضروات التي تمنع العطش لذلك يفضل تناولها في وجبة الإفطار.

الزبادي

تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار أو السحور يساعد على الهضم ويمد الجسم بالطاقة.

الفول

يوفر الفول الطاقة للجسم لفترة طويلة بعد تناوله على السحور ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ويمنع العطش.

الخيار

من المعروف أن الخيار من الخضروات الغنية بالمياه وتناوله يمنع الشعور بالعطش.