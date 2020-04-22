"الظاهر كنا متراقبين".. سرقة منزل فريدة سيف النصر ونجلها

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تعرض منزلها ومنزل ابنها للسرقة، عبر تدوينة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت فريدة: "الحمد لله تم سرقة بيتي وبيت ابني.. أنا في التصوير وهو قضى أربع أيام عند أهل زوجته.. الظاهر كنا متراقبين.. جاري رفع البصمات.. حسبنا الله".
وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، أعلنت عن إصابتها قبل فترة بتورم في الوجه، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ ظهرت بوجه منتفخ ما أثار رعبها ودخلت في نوبة بكاء.
وطالبت فريدة من جمهورها الدعاء لها بسبب الألم الشديد الذي انتابها وقتها.
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