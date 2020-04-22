مجموعة من الممرضات البريطانيات قمن بتأدية رقصة داخل مستشفى "تافيستوك" في ديفون، كرسالة منهن على قدرتهن في محاربة فيروس كورونا المستجد وهزيمته، وبعد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفه البعض بأنه استهزاء بالتقاليد.
وعقب شكاوى الكثيرين من رقصة الممرضات، قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحذف مقطع الفيديو، بعد أن حاز على أكثر من 600 ألف مشاهدة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
وكانت الممرضات يهتفن أثناء رقصهن: "هذه هي الرسالة التي نرغب في تأكيدها، لن تضربنا أبدًا، نحن نكرهك أيها الفيروس.. معًا سننتصر... البشر سيدمرونك، البشرية ستنتصر".
وعلقت المستشارة الثقافية للماوري كارايتيانا تايورو، إن الأداء كان "مهينًا جدا.. إنه أمر بغيض ولا يحترم أحفادنا وجميع الماوري".
وكانت ردود الأفعال منقسمة بين مؤيد للفيديو ومندد له، إذ رأى البعض إلى أن الممرضات لم يتبعن معايير السلامة الضرورية في الوقت الحالي، ولا يضعن الكمامات ولا يطبقن التباعد الاجتماعي في الفيديو، منتهكات بذلك إرشادات الحكومة البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رقصة ممرضات لمحاربة كورونا تثير الجدل.. و"تويتر" يحذف المقطع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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