موديلات فساتين خطوبة برتقالي وأصفر لعروس 2020

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الأنظار تتجه إلى ألوان مميزة وحيوية يمكن ارتداؤها في حفل الخطوبة، لتتفرد العروس بإطلالة غير متوقعة في هذا اليوم المميز.

تتناسب تدرجات البرتقالي والأصفر مع حفل الخطوبة في موسم الصيف، وخاصةً إن كانت الخطوبة في فترة النهار أو بمكان مفتوح وسط الطبيعة.

وتعد هذه الألوان النابضة بالحيوية من أبرز ألوان الفساتين الرائجة لعام 2020، وستبدو إطلالة عصرية ولافتة للأنظار.

ظهرت مجموعة من الفساتين باللون الأصفر، ودرجاته المختلفة، لتعكس شخصيتك المرحة والنابضة بالحيوية.

فساتين جورج شقرا Georges Chakra

قدم المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra تصميمين باللون الأصفر، التصميم الأول بقصّة عمودية وأكمام طويلة، وتميز بالتصميم المحتشم.

والفستان الثاني بتنورة منفوشة Ball Gown ومزين بالكشاكش على الصدر والتنورة، مع حزام أسود حول الخصر.

فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika

وقدم المصمم جورج حبيقة فساتين باللون الأصفر والبرتقالي بتصاميم متنوعة.

أحببنا الفستان الأصفر متوسط الطول بالتنورة الـA Line والأكمام الطويلة.

كما قدم المصمم فستان بصيحة الـCrop Top، القطعة الفوقية باللون الأصفر وبفيونكة كبيرة من الخلف ينسدل منها وشاح على الأرض، والتنورة بقماش شفاف ومرصعة بتطريزات برّاقة مع شق أمامي طويل.

وقدم حبيقة جمبسوت برتقالي مطرز وبفيونكة كبيرة على الخصر ووشاح طويل من نفس اللون.

فساتين رامي قاضي Rami Kadi

ومن توقيع رامي قاضي Rami Kadi، اخترنا لكِ فساتين مميزة بهذين اللونين.

الفستان الأول باللون الأصفر وبتصميم عصري وتنورة شيفون بقصّة A Line مع تطريزات ملونة على الصدر.

الفستان الثاني بتدرجات الأصفر والبرتقالي، وهو بقصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف.

وباللون الأصفر أيضاً، قدم المصمم فستان ضيق بتنورة إضافية واسعة ومزين بتطريزات فضي.

كما أبهرنا الفستان البرتقالي المنفوش بالطبقات متدرجة الأطول والمرصعة بتطريزات برّاقة.

ولإطلالة جريئة وعصرية، قدم المصمم فستان أصفر قصير بتنورة منفوشة ومزينة بطبعات الورود الملونة.

فساتين رامي العلي Rami Alali

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أيضاً قدم المصمم السوري رامي العلي فستان أصفر منفوش ضمن مجموعته الراقية، وهو بطبقات متدرجة الأطوال.

وقدم فستان آخر أصفر بقصّة عمودية ومزين بالورود البارزة من نفس لون الفستان.

فساتين زهير مراد Zuhair Murad

وأبدع المصمم زهير مراد فساتين برتقالي بتصاميم متنوعة.

الفستان الأول بتصميم عصري وتنورة A Line ومزود بوشاح كبير.

الفستان الثاني بتطريزات برّاقة ومزين بالريش على الكتف والأكمام.

والفستان الثالث بقصّة أوف شولدر وأكمام طويلة شفافة ومطرزة، مع تنورة منفوشة Ball Gown.

طالعي أجمل فساتين برتقالي وفساتين باللون الأصفر يمكن أن ترتديها في يوم الخطوبة لتحصلي على إطلالة حيوية وغير تقليدية.

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