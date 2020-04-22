قناع البيض وتأثيره المذهل على الشعر

يحتوي البيض على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر ليبدو بشكل صحي وناعم، ومنها: البروتين، والكالسيوم، والبيوتين، وغيرها...

لهذا، احرصي على تطبيق ماسكات ووصفات من البيض تساعدك في الحفاظ على الشعر الصحي، أو معالجة أي تلف به.

ماسك البيض وزيت الزيتون

- حسب طول شعرك وكثافته، استخدمي بيضة أو بيضتين.

- حسب عدد البيض، ضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو ملعقتين.

اخلطي البيض مع زيت الزيتون وقلّبيه جيدًا، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة.

يفضل أن يغطى شعرك بأكياس النايلون، حتى يتغلل الماسك لـ فروة الرأس.

اشطفي شعرك بعدها بالماء والشامبو، ويمكنك تكرار الماسك مرة كل أسبوع أو أسبوعين لـ تغذية شعرك أولًا بأول خاصة مع التقدم بالعمر.

ماسك البيض والعسل وزيت الأفوكادو

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- 1 بيضة

- 2 ملعقة صغيرة عسل

- 3 ملاعق صغيرة من زيت الأفوكادو

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على شعرك، وتأكدي من وصوله للـ أطراف.

اتركي الخليط يدوم لمدة 45 دقيقة، ثم اغسلي شعرك

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