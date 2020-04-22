فساتين عرايس فخمة وناعمة

على الرغم من كون فستان الزفاف محدود الألوان التي تتنوع بين درجات الأبيض حتى الذهبي الفاتح أو الشامبين، وتفصيلاته أيضاً محدودة بعض الشيء مقارنة بباقي قطع الملابس؛ لأنه قطعة تقليدية ترتديها النساء في هذا اليوم، ولكن هذا لا يعني وقوع كل عروس قبل الزفاف في حيرة بسبب اختيار هذه القطعة التي ستصاحبها ذكراها طوال العمر.

وهذه الحيرة تنتج عن اختيار التفاصيل ودرجة اللون، والروح التي تريد كل عروس عكسها من خلال هذا الفستان، ولكن أغلب العرائس تملن إلى عنصر الفخامة، لتشعر كأنها ملكة خلال هذا اليوم، لذلك نقدم لكِ اليوم خيارات مميزة لفساتين فخمة ولكنها في الوقت نفسه ناعمة.



الفساتين الدانتيل المنفوشة:



استخدام خامة الدانتيل في تفصيل فستان العرس يعطيه نعومة وشكلاً مميزاً، ويمكنك أن تجعلي الفستان منفوشاً حتى تحصلي على الإطلالة الفخمة، ولكن من دون الكثير من التفاصيل والتطريزات.



الفساتين ذات الرقبة العالية:



من التفاصيل أيضاً التي تعطي الفستان لمسة فخامة وفي الوقت نفسه نعومة هو اعتماد الرقبة العالية، وخاصة إذا كنتِ من صاحبات الرقبة الطويلة، سيعطيكِ مظهراً ساحراً.

الفساتين الذهبية:

لا يوجد خيار أكثر فخامة من اعتماد اللون الذهبي أو الشامبين، ولكن استخدام هذا اللون مع التطريز قد يجعل الإطلالة متكلفة، لذلك يمكن اعتماد الفستان الذهبي من خامة الساتان من دون تطريزات، أو من الدانتيل.

Advertisements



الفساتين المكشوفة من عند الأكتاف:

من التفصيلات أيضاً التي تعطي طابع الفخامة والنعومة هي المكشوفة من عند الأكتاف أو ما تسمى بالأوف شولدر، ويفضل أن يتم اعتمادها مع تنورة منفوشة.

قد يهمك ايضاً:

أحدث بديهات تول لفستان الزفاف

فستان الزفاف يحدد شكل خاتم الزواج