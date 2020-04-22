نرشح لك.. مجموعة من أفلام "ديزني" لمشاهدتها أثناء "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من أفلام "ديزني" التي يمكن مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي".

نرشح لك مجموعة من أفلام ديزني.

علاء الدين

فيلم علاء الدين الذي تحول لفيلم بشخصيات بشرية حقيقية، وجسد دور علاء الدين المصري مينا مسعود، وهو مستوحى من الأسطورة العربية لعلاء الدين ببلاد العراق، وحقق الفيلم عند عرضه 1.5 بليون دولار.

The lion king

تحوّل من فيلم أنيميشن لفيلم سينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولكن ليس كمثيله الأنيميشن، وتدور أحداثه حول سيمبا الشبل الذي يحاول إعادة مملكة أبيه وعرشه والثأر من عمه سكار.

Beauty and the Beast

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى "بل"، لديها شغف وحب للقراءة والاطلاع ولا يلفت نظرها فكرة الزواج من شاب وسيم غير مثقف، وتتحول حياتها بمقابلتها للوحش ثم تتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة إيما واتسون، وحقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر أثناء عرضه عام 2017.

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ملكة الثلج Frozen

تدور أحداث الفيلم حول قصة أميرة شجاعة تذهب في رحلة ملحمية برفقة تاجر ثلج وحيوان رنة ورجل ثلج؛ للبحث عن أختها، والتي حبست الملكة في شتاء أبدي.

فيلم موانا Mwana

يُصنّف فيلم موانا من أنواع أفلام المغامرات الفانتازيا والكوميدية، وتدور أحداثه حول موانا ابنة قائد الجزيرة التي تسكن بها، وتتميّز بحبها للأرض والبحر وتمتلك شوقًا كبيرًا لمعرفة ماذا يُوجد بعد المحيط.

البحث عن نيمو

تدور أحداث الفيلم حول سمكة متمردة تحاول الخروج عن سيطرة أبيها، وتقع في عدد من المخاطر وسط البحار والمحيطات وأحواض السمك.

طرازان Tarazan

تدور أحداثه حول طفل صغير احتضنته غوريلا، نشأ وتربى على يديها وسط القرود والشمبانزي، واكتسب حركاتهم ولكن طبيعته البشرية طغت عليه وبرزت رغم كل ذلك.

فيلم Zotopia

الفيلم تدور أحداثه في مدينة زوتوبيا، حول الأرنبة "جودي هوبس" التي تحلم بالعمل كشرطية، لكنها تواجهه العديد من الصعوبات خلال رحلتها لتحقيق حلمها.

وصلت أرباح الفيلم مليار و25 مليون دولا، كما أنه تصدر شباك التذاكر؛ ليصبح على قائمة أنجح أفلام الرسوم المتحركة لعام 2016، إضافة لحصاده العديد من الجوائز، أبرزها "جولدن جلوب".