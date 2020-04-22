كنافة فنجان وقطايف.. أسهل طريق لعمل حلويات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعتبر الكنافة والقطايف والبسبوسة، وغيرها من أشهر حلويات الشهر الكريم، من الأطباق التي يسارع المصريون في تجهيزها وتحضيرها بالشهر الكريم.

نرصد لكم أبرز الحلويات الرمضانية وطريقة عملها بطرق مختلفة، وسريعة،

كب كنافة فرن

المكونات

نص كيلو كنافة

كوب سمن

ربع كوب سكر بودرة

وللزينة

قشطة

مكسرات

وللشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

ملعقة لمون

الطريقة

تفتيت الكنافة ويفضل أن تكون بايتة، بعدنا نرش السكر البودرة، ثم نضيف السمنة

بعد التقليب الجيد، نوزع الكنافة على قوالب الكب كيك، ثم ندخلها الفرن الكهرباء على 130، أما فرن الغاز على 170 درجة.

بعد التسوية، نخرجها من الصينية، ثم نرش الشربات عليها، ونزينها بالقشطة والمكسرات

البسبوسة الطرية

المكونات

2 كوب سميد

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل

2 علبة زبادي

نصف كوب سمنة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

قشطة طازجة

فسدق مجروش

الشربات

1 و نصف كوب سكر

1 و نصف كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة سمنة

الطريقة

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نخلط السميد مع السمنة، ونقلبهم جيدًا، ثم نضيف الزبادي والسكر والعسل والبيكنج بودر ونقلب جيدًا.

نصب الخليط في صينية فرن مدهونة بالسمنة، وتوضع في الفرن الكهربائي على درجة حرارة 200 درجة، بعد التسوية نرش الشربات الساخن

تحضير الشربات

نخلط الماء مع السكر ونتركم على النار حتى الغليان، ثم نضيف عصير الليمون، ونقلب جيدًا، ثم نضيف السمنة ونقلب جيدًا.

جلاش بالمكسرات

المكونات

لفة جلاش

سمنة

فول سوداني

زبيب

لوز

جوز هند

قرفة

2 ملعقة كبيرة سكر

الطريقة

نفرم القرفة مع الفول السوداني والمكسرات، ثم توضع ملعقة من الشربات، بعد ذلك ندهن الجلاش بالسمنة ونحشيه بالمكونات ثم نلفها على شكل أصابع، ثم تدخل الفرن على النضج، ثم تسقى بالشربات.

القطايف

المكونات

ربع كيلو دقيق

20 جم سكر

10 جم خميرة

5 جم بيكنج باودر

5 جم فانيليا

5 جم ملح

400 مل ماء دافيء

شربات

مكسرات

زيت

لون أحمر

الطريقة

نخلط الدقيق مع السكر والخميرة والبيكنج باودر والفانيليا والملح، ثم نضيف الماء الدافئ، ونحرك جيدًا حتى تتجانس المكونات، بعدها نشكل الخليط في الطاسة الساخنة بدون دهون، ثم نتركها حتى النضج تمامًا دون أن نقلبها.

نحشي القطايف بالمكسرات المفضلة، ثم نغلقها ونقليها في زيت غزير ساخن، ثم نضعها مع شربات مع لون أحمر وتقدم باردة.