بخصومات تصل لـ35%.. أسعار ياميش وكرتونة رمضان "أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2020، ويأتي الشهر الكريم هذا العام بظروف مختلفة تمامًا لم يعتد عليها المسلمون.

بداية من إغلاق المساجد وإلغاء الصلوات الخمس والتراويح، وإلغاء موائد الرحمن إلى منع التجمعات وعدم القدرة على شراء الفوانيس أو الياميش مثل كل عام.

لذلك أصبحت المتاجر "الأون لاين"، البديل الأفضل والمتاح، لشراء الاحتياجات اللازمة للشهر الكريم، ويستعرض لكم "الخليج 365" العروض الحالية لشهر رمضان الكريم

أطلق موقع التجارة الإلكتروني جوميا، عروض رمضان "الياميش"، وجاءت على النحو التالي:

- خصم 35% على الكاجو المملح "500" جم بسعر 159 جنيها بدلًا من 245.

- الفستق المملح، بخصم 32% "500 جم" بسعر 169 جنيها بدلًا من 250.

- اللوز المحمص، بخصم 26%، "500 جم"، بـ100 جنيه بدلًا من 135.

- البندق المحمص بخصم 27%، "500 جم"، بـ 139 جنيها بدلًا من 190.

- الكركديه، بسعر 13 جنيها بدلًا من 16.

أما عن عروض الطعام

- أرز فاخر، ريحانة، 5 كجم، خصم 25%، بـ59ج جنيها بدلًا من 79.

- سكر ريحانة فاخر، 1 كيلو، خصم 10%، بـ10 جنيهات بدلًا من 12.

- عدس بجبة، 500 جم، خصم 12%، بـ10 جنيها بدلًا من 16.

- خل 900 جم، خصم 10%، بـ6 جنيها بدلًا من 7.

Advertisements

ويقدم "سوق دوت كوم"، كرتونة رمضان بسعر 129.95 جنيه، كما يقدم خصم يصل إلى 15% على الأرز والمكرونة، وخصم حتى 35% على المنظفات.

كما قدم "كارفور"، كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنيها، وتشمل، مكرونة 300 جم، وأرز 1 كيلة، وسكر 1 كيلو، زيت خليط 700ملم، سمن نباتي 350 جم، وبلح جاف 500 جم، وشاي ناعم 40 جم.

أما الياميش، فجاءت أسعاره كالتالي:

- البلح، 1 كيلو، بـ7.50 جنيه بدلًا من 11.

- الزبيب، 1 كيلو، بـ71.95 بدلًا من 89.95.

- تين مجفف، 300 جم بـ26.95 جنيه بدلًا من 29.95.

- قراصيا، 1 كيلو، بـ 58.95 جنيه بدلًا من 69.95.

- المشمشية، 1 كيلو، بـ66.50 بدلًا من 84.95.

- البندق المقشر، 1 كيلو بـ79.25جنيه، بدلًا من 114.95.

- اللوز المقشر، 1 كيلو، بـ178.95 جنيه، بدلًا من 219.

- الفستق المملح، 1 كيلو، بـ289 جنيها بدلًا من 339.

- عين جمل مقشر، 1 كيلو، بـ186.95 جنيها بدلًا من 234.95.

-أما سلسلة متاجر "أولاد رجب" قدم كرتونة أهل الخير 45 جنيها، وتشمل سمن 350جم، زيت خليط 700 ملم، وأرز فاخر 900جم، مكرونة 300 جم، سكر 1 كيلو، صلصة 280 جم، شاي 40جم.

وكرتونة أهل الكرم، بـ59.95 جنيه، وتشمل سمن 600 جم، زيت خليط 700 ملم، أرز فاخر 1 كيلة، مكرونة 400 جم، سكر 1 كيلو، وصلصة 280 جم، شاي 40 جم

وكرتونة العيلة، بـ86.95ج، وتشمل، سمن 750جم، زيت خليط 700 ملم، أرز 1 كيلو، مكرونة 1 كيلو، سكر 1 كيلو، صلصة 320 جم، شاي ناعم 500 جم، تمر جاف فاخر 400 جم.