أفكار أزياء لنهاية الأسبوع في الحجر المنزلي من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - أصابنا جميعنا الملل من الملابس المنزلية التي أصبحنا نقضي معظم أوقاتنا فيها في فترة الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا، وجميعنا اشتقنا لنرتدي ملابسنا الأنيقة من فساتين وتنانير وغيرها ونخرج في مشوار لعشاء أو تنزه خارج المنزل، لكن كون الوضع خارج سيطرتنا علينا بالتالي أن نتكيف مع الظرف وأن نكون مبتكرين، ولهذا نصيحتنا لك أن تكسري الروتين والملل عن طريق اعتماد اطلالات منزلية أنيقة ومختلفة للويكند، وقد جمعنا لك بعض الأفكار المميزة من النجمات العربيات لتستوحي منها وإليك بعض الأمثلة.



لوك ناعم بدرجات الأبيض من سينتيا صامويل:

لوك ناعم بدرجات الأبيض من سينتيا صامويل



لتكوني أنيقة ليس عليك أن تعتمدي فستانًا للسهرة بل على العكس من الممكن تنسيق اطلالات بسيطة لكنها راقية وأنثوية مثل اطلالة سينتيا صامويل التي تستطيعين أن تستوحي منها للويكند المنزلي وهي عبارة عن بنطلون قماشي باللون الأبيض وكارديغان من الصوف المحاك الناعم باللون الأبيض السكري وصندل من دون كعب باللونين الأسود والأبيض مزينة بربطة على الكاحل.

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نجوى كرم في لوك منزلي في الجينز:

نجوى كرم في لوك منزلي في الجينز



من الممكن أن تعتمدي بنطلون الجينز عوضاً عن البنطلون القطني في الويكند المنزلية وتستوحي من اطلالة نجوى كرم التي اختارت الجينز باللون الأزرق بقصة أرجل واسعة، نسقت معه قميصًا من الحرير باللون الفوشيا الغني، وزينت اللوك بحزام من الجلد له بكلة معدنية من غوتشي Gucci.

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اطلالة أنثوية في التنورة من نادين نجيم:

اطلالة أنثوية في التنورة من نادين نجيم



في حال اشتقت لاعتماد التنانير هذه الفترة بإمكانك أن تنسقي لك فيها هذا الويكند، وأن تستوحي من اطلالة نادين نجيم الأنثوية والتي اختارت فيها تنورة ناعمة ميدي بنقشة جلد النمر مع سويتر باللون الزهري الفاتح، وأكملت اللوك بحذاء كاحل من الجلد.

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اعتمدي فستانك المفضل على طريقة ياسمين صبري:

ياسمين صبري



لا مانع في أن تخرجي فستانك المفضل من الخزانة وتعتمديه في الويكند المنزلية، وطبعاً يفضل أن يكون الفستان بتصميم ناعم وقصة مريحة مثل اطلالة ياسمين صبري هنا التي اعتمدت فيها فستانًا ميدي باللون الأسود مصنوعًا من قماش شبكي بقصة ضيقة وبسيطة، وقد زينت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.



استغلي الويكند لتكسري الروتين والملل في فترة الحجر الصحي المنزلي الوقائي من فيروس كورنا، واعتمدي اطلالات أنيقة ومريحة مستوحاة من النجمات العربيات.

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