موديلات سكارف للشعر سترافقك في ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - موديلات سكارف الشعر لربيع وصيف 2020 أقل ما يُقال عنها موضة أنيقة وترند جميل. لا يُعد سكارف الرأس اتجاهًا جديدًا، ولكنّه اكسسوار لافت قد يطغى على إطلالتك. نقترح عليكِ إختيار سكارف بالحرير أو الأقمشة الرقيقة المناسبة للطقس الحار. هناك العديد من الإطلالات المختلفة التي يمكنكِ تحقيقها باستخدام سكارف واحد فقط، بدءًا من البساطة إلى التفاصيل الدقيقة. مهما كان المظهر الذي تبحثين عنه، فقد جمعنا أفضل النصائح والحيل لإرتداء السكارف.

ما نوع السكارف والطيّات التي يجب إعتمادها؟

سكارف pony tail

سكارفات رأس مربعة

هذه هي أسهل طريقة لأكبر مجموعة متنوعة من تصفيفات الشعر، ولكن تأكدي من اختيار سكارف كبير بما يكفي لأسلوبك المختار. إذا كنتِ تريدين أن تغطي رأسكِ بالكامل أو معظمه، يجب أن يكون السكارف على الأقل 28 × 28 بوصة.

سكارفات رأس مستطيلة

يمكن أن يُطلق عليها أيضًا السكارفات الطويلة. على وجه الخصوص، قد ترغبين في استخدام سكارف مستطيل إذا كنتِ تحبين مظهر السكارف المتدلي، أو إذا كنتِ مهتمة بغطاء الرأس كاملاً.

طرق لربط السكارف حول رأسك

سكارف صغير على شكل عقدة ببيون

غالبًا ما يتم ارتداء السكارف في فصلي الربيع والصيف، وهو من الاكسسوارات التي تضيف أناقةً إلى الطلّة، خاصة في المناسبات الرسمية، وعند الاطلالات التلفزيونية وفي مكاتب العمل. هذا السكارف يمكن أن يكون مطبّعًا بالرسومات، أو الورود، أو بالرسوم الهندسية كالدوائر والمربعات. هناك أنواع عدة من العُقد: إذا كان السكارف دائريًّا قصيرًا، يمكن اعتماد العُقد الطويلة، وإذا كان من القماش الخفيف، لفّيه حول عنقكِ، وضعي سلسلة طويلة حول رقبتكِ، وإذا كان السكارف طويلًا، اُتركي طرفه منسدلًا على كتفكِ، والطرف الآخر ملفوفًا، مع سلسلة قصيرة. إليكِ بعض الطرق لربط السكارف:

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ذيل الحصان

واحدة من أسهل الطرق لدمج السكارف في مظهركِ هي ببساطة ربطه كذيل حصان. يعمل هذا مع أي حجم شعر أو شكل تقريبًا، طالما يمكنكِ عقده. إذا كنتِ قلقة حقًا من انزلاق النسيج الحريري إلى أسفل الشعر، فمرّري الوشاح من خلال مرونة الشعر قبل ربطه.

الباندانا





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إذا كنتِ حقًا لا تريدين تصفيف شعركِ، أو تريدين فقط مظهراً فوضوياً كاجوال، فهذا هو أسهل خيار لكِ. ما عليكِ سوى طي سكارف مربّع، ثم اربطي الطرفين المعاكسين تحت شعرك واتركي الزاوية الثالثة فضفاضة.

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قبعة الباندانا

تشبه إلى حد كبير ما سبق، فإنّ قبعة السكارف تبدو كستايل عاد من السبعينيات وتتطلب فقط تعديلًا صغيرًا واحدًا في التنفيذ. بدلًا من ربط السكارف تحت شعركِ، اربطيه على الخصلات وعلى الزاويا. ثم ضعي القماش الزائد تحت العقدة لترتيب الباندانا.

سكارف بعقدة غريس كيلي

يُعرف أيضًا باسم Babushka 2.0، وهو أسلوب محبوب من قبل نجمات هوليوود القديمة، خاصة عبر جنوب فرنسا في سيارات مكشوفة أنيقة. لذا، نعم، إنّه أيضًا خيار ممتاز لمكافحة الرياح والأمطار أو الرطوبة. تتطلب هذه الطريقة ستايل سكارف أكبر من babushka وخطوة إضافية واحدة فقط. بدلًا من ربط طرفي الوشاح ببساطة تحت ذقنكِ، قومي بلفها حول رقبتكِ، وفوق الزاوية الخلفية للوشاح تثبيتها في عقدة.

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