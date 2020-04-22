قفاطين رمضان والعيد من وحي أسماء المنور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - تزينت أسماء المنور بالعديد من القفاطين العربية المذهلة، المناسبة لأجواء الفترة القادمة في شهرَي رمضان وشوال، لذا جمعنا لمُحَبَّاتِها ولمُحِبَّات تصميمات القفاطين العصرية هذه الخيارات.

قفاطين حمراء

قفاطين من أسماء المنور



فضلت المنور إطلالات القفاطين الحمراء بمختلف تصميماتها، ومن أبرزها قفطان أحمر مزين بفتحة من المنتصف ومطرز بالذهبي من المنتصف وفي الأكمام بطريقة أنيقة وبسيطة، وارتدت قفطانًا ملكيًّا من المخمل الأحمر مزين بالتطريزات الذهبية المختلفة.

تابعي المزيد:أجمل موديلات جلابيات عصرية للشهر الفضيل



إطلالات القفاطين السوداء

قفاطين من أسماء المنور



اعتمدت أسماء إطلالات القفاطين سوداء اللون، وكان من أبرز إطلالاتها قفطان أسود مزين بالذهبي في الأعلى وبخطوط جانبية، وآخر أسود تكسوه التطريزات الفضية، واختارت قفطانًا ذهبيًّا مصممًا بأكمام سوداء وتكسوه من المنتصف التطريزات السوداء.

Advertisements

تابعي المزيد:جلابيات لاطلالات رمضانية من وحي الفاشينيستا العربيات



تنسيقات القفاطين الزرقاء

قفاطين من أسماء المنور



يُعَدُّ اللون الأزرق من أكثر الألوان المميزة في القفاطين، والتي تعطي طابعًا حيويًّا، لذا تجملت أسماء بقفطان سماوي مزين بالذهبي بطريقة بسيطة، وأكملت إطلالتها بحزام ذهبي عريض للخصر، وتزينت بقفطان أزرق مصمم بالذهبي من الأسفل والأعلى، ومصمم بحزام أزرق للخصر.

تابعي المزيد:قفاطين وجلابيات مطبعة موضة ربيع 2020 بحسب شكل الجسم



قفاطين أنثوية من وحي أسماء المنور

قفاطين من أسماء المنور



ومن أبرز قفاطين أسماء وأكثرها حداثةً قفطان بدرجة مميزة من البنفسجي ومزين بتطريزات مع حزام باللون الذهبي، وتأنقت بقفطان أخضر مزين بالذهبي، وقفطان أصفر تكسوه التطريزات الذهبية في الأعلى ومن المنتصف