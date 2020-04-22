ليفيل شوز يطلق مجموعة رمضان الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - أطلق متجر ليفيل شوز، وجهة التسوّق الرائدة لبيع الأحذية والإكسسوارات الفاخرة، مجموعة جديدة خاصة بشهر رمضان المبارك تضمّ تصاميم مبتكرة للرجال والنساء والأطفال.

ومن المعروف عن ليفيل شوز حرصه الدائم على مواكبة أبرز صيحات الموضة العالمية، وتقديم كل ما يحتاج إليه المرء لينعم بالراحة والأناقة في الوقت نفسه. وفي هذه المجموعة الغنيّة، يقدّم لنا ليفيل شوز قطعاً حملت توقيع أهم العلامات التجارية وأرقى الدور العالمية، مثل لويفي وكلوي وألكسندر ماكوين وتومي هيلفيغر... وغيرها من الأسماء التي ضمّتها المجموعة الرمضانية الجديدة.

مجموعة ليفل شوز

في مجموعة ليفيل شوز الرمضانية الجديدة، ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتكملي إطلالتك في هذا الشهر الفضيل. فإذا كنت من اللواتي يعشقن الإطلالات الكاجوال والعصرية، فإن حذاء ألكسندر ماكوين بتصميمه الرياضي المريح سيكون خيارك المناسب، كذلك حذاء كلوي وحذاء أكني ستوديوز، اللذين يتّسمان بتصميمهما الرياضي والفاخر في آن معاً.

مجموعة ليفل شوز

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أما إذا كنت تبحثين عن إكسسوار عصري تكمّلين به إطلالاتك النهارية، فإن علامة جنيفير شامندي قدّمت لك هذا الحذاء المسطّح والمزيّن بقطعة معدنية ذهبية، ويمكنك أن تنسّقي معه حقيبة لويفي المصنوعة من الجلد الطبيعي.

مجموعة ليفل شوز

وللرجال أيضاً حصّتهم في هذه المجموعة الغنيّة من الإكسسوارات، حيث سيجد الرجل العصري أحذية بتصاميم مميّزة من علامات تجارية فاخرة مثل حذاء فندي المسطّح والمريح، كما سيتمكّن من إكمال أناقته في أهم المناسبات مع أحذية جلدية فخمة كحذاء فرانشيسكو روسو المصنوع من الجلد اللامع والذي يتميّز بفخامة صناعته.

مجموعة ليفل شوز

تتوافر جميع التصاميم في متجر العلامة الإلكتروني www.levelshoes.com مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي وعالمياً.