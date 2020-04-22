تنسيق ربطات الحجاب بطريقة عصرية لشهر رمضان 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - باتت ربطة الحجاب المنسدلة غير المشدودة الأكثر حرية وعملية في الآونة الأخيرة ما جعلها اختيار المؤثرات والفاشينيستا المحجبات الأول.

بعض الصبايا يجدن صعوبة في الستايلينغ وتنسيق هذا الحجاب مع ملابسهن. الا أن اللافت في هذا الستايل هو أنه يناسب شتى أشكال الوجوه ومختلف الإطلالات النهارية والمسائية.

شاهدي مجموعة من لفات حجاب واختاري ما يناسبك منها لاطلالات شهر رمضان.

تابعي المزيد: لفات حجاب للعرايس بدون إظهار الرقبة





اربطيه بحسب شكل وجهك







Advertisements

لفات حجاب مميزة





اختيار الحجاب الملائم لشكل وجهك هو أمر نبحث عنه جميعاً ولكن الأمر أسهل مما تظنين مع ربطة الحجاب منسابة. فإذا كنت ذات وجه مستطيل أو بيضاوي، الحجاب المنسدل مع الباندانا تحته ستبدو رائعة عليك. أما إن كنت ذات وجه مربع، عليك أن تختاري ربطة الحجاب هذه بقماش الشيفون التقليدي مع الإبقاء عليه مروساً على الجبين مثل ستايل حجاب التركي واتركي الحجاب ينسدل بحرية لمنح وجهك المزيد من الأبعاد.



لذوات الوجه الدائري، عليك حتماً ان تختاري هذا الحجاب مع الإبقاء على طرفي الحجاب الى الخلف وحتى وضع الحجاب على رأسك بأبعد ما يمكن عن الجبين. أما الوجه على شكل قلب، فبوسعك ارتداء هذا الحجاب مع باندانا قطنية تحته، قريبة من الجبين، واختاري الحجاب بقماش خفيف مثل الشيفون لمظهر أنثوي ناعم.

تابعي المزيد:لفات حجاب فضفاضة بأسلوب الفاشينيستا حبيبة دو سيلفيا





الأقمشة الخفيقة للحجاب المنسدل



لفات حجاب مميزة





من ناحية اختيار خامة الحجاب، فإن أقمشة الكريب واللينين والشيفون والساتان هي الأجمل مع هذه الربطة. الإختيار يعتمد بشكل عام على ذوقك وشكل وجهك حيث أن قماش الكريب أو اللينين هما الأكثر مثالية لذوات الوجه المستطيل مثلاً.



في السياق ذاته، ثمة الكثير من الستايلات تنسيقها مع هذا الحجاب الذي يمكن أن يمنحك لوكات فريدة على الفور بمجرد أن تختاريه مع أي لوك. وبالرغم من أنك على الأرجح ستختارين هذه الربطة للوكاتك الكاجوال النهارية، إلا أنها في الحقيقة ستبدو مذهلة مع الإطلالات المسائية أيضاً وستمنحك لوك رومانسي غاية بالشياكة.

تابعي المزيد:أجمل لفات حجاب سريعة لطالبات الجامعة