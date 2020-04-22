فساتين بسيطة للمحجبات في رمضان من مشاعل التركي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - مشاعل التركي، إحدى المؤثِّرات في السوشيال ميديا، بأسلوب الجمال والموضة، لذا جمعنا للمحجبات عدة إطلالات مناسبة لرمضان من وحيها، ليتأنقن على غِرَارِهَا في هذا الشهر.
تنسيقات الفساتين بالحجاب الأبيض
تتأنق مشاعل بالعديد من الفساتين التي تُكملها بالحجاب الأبيض، منها فستان زيتي مزين بالأبيض، وآخر زهري مزين بزهور بيضاء في الأكمام، وتجملت أيضًا بفستان أبيض مزين بالزهور، ونسقت فستانًا برتقاليًّا مصممًا بنقط بيضاء وبطبقات مع حجاب أبيض وكعب أسود، وتزينت بفستان أخضر بسيط وشبابي.
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خيارات مُكملة بالحجاب الأسود
ظهرت التركي بفساتين وإطلالات أنيقة لرمضان، أكملتها بحجاب أسود، منها فستان زهري مزين في الأكمام باللؤلؤ، وأطلت بفستان رمادي مزين بحزام للخصر، وارتدت معطفًا طويلًا أبيض مزينًا بالأسود مع فستان أسود، واختارت معطفًا طويلًا باللون البيج لإطلالة شبابية.
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