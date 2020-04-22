من صنع الأرض وتصميم ميلانو مجموعة DENIM LAPIS LAZULI

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - للاحتفال بيوم الأرض 2020، اختارت Pomellato أن تقدم مجموعة DENIM LAPIS LAZULI الكبسولة المصنوعة بشكل كامل من مواد مستدامة، تم الحصول عليها بشكل مسؤول من مختلف أنحاء العالم.



في هذا اليوم المهم لنشر الوعي البيئي، يكشف الصائغ، الذي يتخذ من ميلانو مقراً له، عن خاتم وسوار وأقراط تروي قصة جميلة. يستحضر اللازورد من تشيلي الأناقة المريحة والجاذبية العالمية للدنيم الأزرق، مقترناً بالياقوت التانزاني الأحمر الداكن، واللمعان الدافئ لذهب التّعدين العادل الوردي من كولومبيا.



تفتخر Pomellato بمواصلة رحلتها في استخدام مواد ذات المصادر المستدامة والمسؤولة اجتماعياً، لتحتفي بالتنوع الغني للمعادن من خلال تصاميم فاخرة ومميزة بأسلوب الدار الفريد والجريء.





بدأ المشروع بفكرة جاءت من جائزة kering 2018 للأزياء المستدامة في كلية لندن للأزياء. اقترحت الطالبة التشيلية، التي فازت بالجائزة، ماريا تيريزا فلوريس تصميم مجوهرات واستخدام اللازورد من مصادر مستدامة في تشيلي. نالت الفكرة إعجاب Pomellato التي قامت بالمزيد من التحقيقات وتعرفت على شركة Las Flores de los Andes، مصدر اللازورد.

تستخرج تلك الشركة الحجر بشكل مستدام من منجمها الحرفي على علو مرتفع، وهو الوحيد من نوعه في أميركا الجنوبية. تم اختيار أحجار اللازورد بدقة من الفريق المتخصص في شراء الأحجار الكريمة في Pomellato، نظراً لنسبة اللازوريت العالية فيه، مما يضفي لوناً داكناً على الحجر، لون الأزرق الداكن والملمس المطلوب ليذكرانا بلون سروال الجينز المفضل.

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صممت أوجه حجر اللازورد برفق ليتمتع بصفات مجموعة Ritratto، التي تكشف عن الجمال الطبيعي المثير للحجر. ويتألق التصميم بمخلبين منمنمين ومرصعين بالياقوت التنزاني المستخرج بطرق مستدامة، يلتفان بشكل مغر حول زوايا اللازورد. كل قطعة مصنوعة من الذهب الوردي الفاخر من مناجم التعدين العادل في كولومبيا.

ويؤكد تصنيف التعدين العادل أن هذا المعدن النفيس يأتي من مناجم حرفية، يمكن تتبعها، كما أنها تؤمن ظروف عمل آمنة، وتمنع فيها عمالة الأطفال، وتضمن المحافظة على البيئة بإدارة صارمة. وكدليل واضح على أصلها، يتم ختم كل جوهرة بعلامة "التعدين العادل" التجارية، ويتم تقديمها مع "جواز سفر المصدر"، الذي يضمن التتبع الكامل للجوهرة من المنجم إلى المرحلة النهائية.



تضيف مهارات حرفيي الدار لمسة خاصة وفريدة من نوعها على هذا الذهب الجذاب. ويتم العمل على كل قطعة بالكامل داخل الشركة، من صهر الذهب الى الصقل النهائي، مع الحفاظ على تراث Pomellato الحرفي وأصل كل مكوّن منها.



قطع المجوهرات هذه محدودة الإصدار، ومصنوعة تحت الطلب. ويمكن الحصول عليها حصرا من موقع Pomellato الالكتروني.