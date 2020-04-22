وصفات طبيعية من المنزل للتخلّص من الكلف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - الكلف هو بقع داكنة، تظهر على سطح البشرة وفي أماكن متعدّدة من الجسم. ومعلوم ان هذه المشكلة، تصيب النساء أكثر من الرجال، نتيجة تبدّل هورمونات جسم المرأة خلال فترتَيْ الحمل والحيض. وتُعتبَر اليدان والوجه والكتفان من أكثر الأماكن تعرّضاً لهذه المشكلة، وهي لا تتسبّب بأي أمراض أو مشكلات صحيّة ولكنها تؤثر في الملامح الخارجية فقط.



إليكِ بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل والتي تساعدك في التخلّص من مشكلة الكلف.



الكركم واللبن

الكركم واللبن



يحتوي الكركم على مكوّنات طبيعية مضادة للأكسدة، تساعد في تخفيف نسبة إنتاج الميلانين وبالتالي في الحدّ من ظهور الكلف. لتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة إلى نصف كوب من مسحوق الكركم ونصف كوب من اللبن السائل. امزجي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها قناعاً على أماكن البشرة المصابة بالكلف.

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جل الألوفيرا

جل الألوفيرا



لهذا الجل السحري فوائد كثيرة للبشرة، وها هو يثبت قدرته في معالجة مشكلة الكلف. يحتوي الألوفيرا على صمغ طبيعي يزيل الجلد الميّت ويجدّد الخلايا، وبالتالي فهو فعّال في معالجة مشكلة الكلف.

استخدمي جل الألوفيرا لمسح الأماكن الداكنة من البشرة واتركيه حتى تمتصه البشرة جيداً. بإمكانك عدم غسل البشرة بعد وضع هذا الجل، فرائحته زكيّة وهو يترك البشرة ناعمة كالحرير.

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اللوز والعسل

اللوز والعسل



يحتوي اللوز على كمية من البروتينات التي تساعد في تعزيز صحّة البشرة ونضارتها. لتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة إلى كوب من اللوز المطحون ونصف كوب من العسل الطبيعي. اخلطي المكونين جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تستخدمينها قناعاً على الأماكن المصابة بالكلف. اتركي العجينة لمدة نصف ساعة قبل غسلها الماء الفاتر والصابون.

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الشوفان والطماطم

الشوفان والطماطم



يعمل الشوفان كـ مقشّر طبيعي، أما الطماطم فهي غنيّة بمكوّنات تساعد في تفتيح البشرة. أنت بحاجة إلى عصير ثمرة واحدة من الطماطم بحجم متوسّط، وفنجان من الشوفان المطحون. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. وزّعي العجينة على الأماكن الداكنة من البشرة واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل إزالتها بالماء الفاتر والصابون.

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