صور النجمات بلون الشعر الطبيعي خلال الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - مع إغلاق صالونات التجميل بشكل مؤقت حالياً، بسبب فيروس كورونا، لم تتردد بعض النجمات في نشر صور لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهرن فيها بلون شعر طبيعي، خلال الحجر المنزلي، الذي شكل لهن فرصة لإعطاء جذور شعرهن الراحة الكافية لتنمو وتعود الى لونها الأبيض الطبيعي.

وفي هذا المقال، نرصد لك صور مجموعة من النجمات يظهرن بشعرهن الطبيعي خلال الحجر.



Kelly Ripa

Kelly Ripa



النجمة كيلي ريبا Kelly Ripa، وثقت جذور شعرها البيضاء عبر صورة نشرتها عل موقع إنستقرام، وهي ربما ستترك شعرها الأشقر على هذه الحالة طوال مدة الحجر المنزلي، والتي ستستغلها لمنح شعرها الراحة من صبغات الشعر وأدوات تجفيف وتمليس الشعر.

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Tamera Mowry Housley

Tamera Mowry Housley



لقد بدت النجمة تاميرا موري Tamera Mowry Housley، سعيدة بشعرها الأسود الذي غزاه الشيب، حيث نشرت صورة عبر إنستقرام تظهر فيها بجذور شعر بيضاء في الحجر المنزلي، هي التي تمتلك شعراً أسود مجعداً.



كيلي جينر

كيلي جينر



النجمة كيلي جينر Kylie Jenner تخلّت خلال الحجر المنزلي عن خصلات شعرها المستعارة، وعادت الى لون شعرها الطبيعي، الذي أظهرته خلال الأيام الأخيرة في فيديو عبر موقع إنستقرام، قالت فيه أن الحجر المنزلي هو الوقت المناسب لمنح الشعر الراحة من كل ما يؤذيه.

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أريانا غراندي

أريانا غراندي



لقد اشتهرت النجمة أريانا غراندي Ariana Grande، بتسريحة ذيل الحصان المرتفعة المصقولة، التي غالباً ما تعتمدها في إطلالاتها. إلا أنها نشرت صورة لها في الحجر المنزلي عبر موقع إنستقرام، ظهرت فيها بشعرها المجعد الطبيعي، وقد نالت إعجاب متابعيها.



غابرييل يونيون

غابرييل يونيون



بدورها، ظهرت النجمة غابرييل يونيون Gabrielle Union خلال الحجر المنزلي بشعرها الأسود المجعد الطبيعي، هي التي تعتمد حالياً قصة الشعر القصير مع الغرة الجانبية. وقد أرفقت الفيديو الذي نشرته عبر موقع إنستقرام بالإشارة الى أنها تعمل على منتج جديد لإضافته الى مجموعتها الخاصة.

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