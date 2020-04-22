منها شرب الماء.. نصائح تساعد على ضبط الوجبات خلال فترة العزل المنزلي

أثناء فترة الحظر، يزداد الوزن نتيجة عدم وجود نظام ثابت لتناول الوجبات، ويؤدي أحيانا الملل خلال الحظر، إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام، لهذا نقدم بعض النصائح لضبط الوجبات خلال فترة العزل، كما ذكرها موقع "health line".

شرب الماء

اشرب الماء بانتظام، والجأ إلى كوب من الماء البارد مرّة، والساخن مرّة أخرى، قبل أن تبدأ في تناول وجبتك الخفيفة.

Advertisements

الابتعاد عن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات

لا تتسوّق وجبات غير صحية غنية بالكربوهيدرات والدهون مثل رقائق البطاطس المقلية والبسكويت.

المكسرات والفواكه

احرص على الإكثار من تناول المكسرات والفواكه، الحليب واللبن مما يساعد على ضبط وجبات الطعام.

الابتعاد عن تناول وجبات إضافية قبل النوم

احرص على عدم تناول وجبات خفيفة إضافية قبل النوم بساعتين.