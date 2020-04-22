إطلالات الحجر المنزلي وتنسيقات العودة إلى العمل من وحي جيسي عبدو

اعتمدت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو العديد من التنسيقات الأنيقة منذ بداية هذا العام، في أسلوب الأزياء الكاجوال والعملية والمناسبة للمنزل أيضًا، كفترة الحجر المنزلي الحالية، فإليكِ تفاصيل تنسيقاتها.



تنسيقات مناسبة للمنزل في فترة الحجر المنزلي

تأنقت جيسي عبدو بالعديد من الإطلالات الرياضية والمناسبة للمنزل خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها بنطال قطني وبلوزة بدرجة فاتحة من الزهري، وبنطال ومعطف قصير يكسوهما اللون البيج من علامة نايك، وتجملت بفستان قصير مزيّن بالأحمر من الأعلى، وبالأبيض من الأسفل، وتزينت ببنطال وتيشيرت؛ يكسوهما اللون الأسود المزيّن بكتابة بسيطة.



إطلالات العودة إلى العمل من جيسي عبدو

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جمعنا لمحبات الإطلالات المتجددة في العمل عدة إطلالات من وحي جيسي عبدو، يمكنهن تنسيقها ببساطة، منها بليزر أسود وبنطال جينز مع تيشيرت أسود برسمة كرتونية، وأطلّت بتيشيرت أبيض مع معطف بسيط أسود وبنطال جينز، وظهرت ببنطال واسع جينز مع تيشيرت أسود بسيط، وارتدت تنورة كاروهات مع بلوزة سوداء، وأخرى خضراء مع بلوزة بيضاء وبليزر أسود، كما اختارت جمبسوت بسيطًا باللون البيج.

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