أزياء صيفية راقية على طريقة الملكة ليتيسيا

الملكة ليتيسياQueen Letizia تُصنّف كواحدة من أكثر الملكات وأكثر نساء العالم أناقة، وتعتبر طبعاً أيقونة من أيقونات الموضة، وكثيرات من النساء يستوحين منها إطلالاتهن في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال. ومؤخراً، ومنذ بداية فصل الصيف، شاهدنا الملكة ليتيسيا في أجمل الأزياء والتنسيقات الناعمة والراقية. وقد اخترنا لك اليوم مجموعة من الإطلالات المميزة، لتستوحي منها. وإليك بعض الأفكار.

تنسيق ناعم باللونين الأزرق والأبيض اعتمدته الملكة ليتيسيا

نسقت الملكة ليتيسيا Queen Letizia إطلالة ناعمة في إحدى المناسبات مؤخراً، واختارت فيها بنطلون باللون الأزرق الفاتح مع قميص أبيض أنيق محدد الخصر، وأكملت اللوك بحذاء كعب عالٍ من الجلد باللون البيج، وزينته بأقراط ناعمة.

الملكة ليتيسيا في لوك شبابي صيفي في التنورة الجينز



لأحد المشاوير الصباحية، اختارت لملكة ليتيسيا Queen Letizia تنسيقا شبابيا فيه لمسات من العصرية، وكان عبارة عن تنورة ميدي من الجينز باللون الأزرق الداكن، نسقت معها قميصا أبيض من دون أكمام، وأكملت اللوك بصندل كعب عالٍ باللون الأزرق وحقيبة كلاتش باللون الأبيض.

فستان ميدي منقط تألقت به الملكة ليتيسا

في إحدى المناسبات الرسمية، شاهدنا الملكة ليتيسيا Queen Letizia في إطلالة ناعمة وأنثوية، اختارت فيها فستان ميدي باللون الأبيض والأسود، وقد زينت خصره بحزام من الجلد الأسود، وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عالٍ أنيق باللون الأسود أيضاً.

إطلالات صيفية أنيقة تألقت بها الملكة ليتيسيا Queen Letizia شاهدي الصور واستوحي الإطلالة التي تناسبك.

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