بيمسحوا وينضفوا.. كيف يقضي أطفال منى زكي وأحمد حلمي ساعات الحجر

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد تتحدث فيه عن الحجر المنزلي، وطقوسه مع أطفالها الصغار.

وقالت الفنانة خلال المقطع: "أكتر ناس حاسة اللي عندها أطفال، لأنهم بيزهقوا بسرعة وبيكونوا عاوزين يخرجوا ولازم نقعدهم ويستفيدوا بالوقت".

وتابعت الفنانة: "باشاركهم في اللعب معاهم أو ممارسة الرياضة ومقابل ده بيساعدوني في البيت".

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وأرفقت الفنانة منى زكي داخل المقطع عدة لقطات مصورة لأولادها الصغار وهم يقومون بتنظيف ونزح المنزل.

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع، وكان أبرزهما الكاتبة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، التي سردت تجربتها أيضًا، مع أطفالها، قائلة: "بجيب لبن وأوريو وممكن نوتيلا معاهم وبنتي بتطلع منهم كيك وتأكل الولاد اكنهم قاعدين في مطعم وبيطلع طعمه حلو فعلا، ودي فقرة بتاخد ساعتين وفيها حالة هدوء نادرة".

وباتت العديد من الفنانات خلال الفترة الأخيرة، يحرصن على مشاركة متابعيهن بلحظاتهن داخل المنزل، خلال فترات الحظر.