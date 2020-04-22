ريهام سعيد تعلق على واقعة حنين حسام: "ومدام سما متسابة ليه"

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على واقعة حنين حسام، فتاة "التيك توك"، التي اشتهرت بمقطع "افتحي الكاميرا"، وتم القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور.

وشاركت "ريهام" متابعيها عبر خاصية القصص المصورة، "ستوري"، على حسابها "إنستجرام" تعليقها: "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها.. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟".

وربط بعض المتابعين بين "مدام سما"، التي إشارات إليها ريهام سعيد، بسما المصري، التي تنشر فيديوهات على صفحتها الخاصة، تثير استنكار الكثيرين.

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حنين حسام تثير الجدل بمقطع "افتحي الكاميرا"

وظهرت حنين حسام، في فيديو من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "أنا عارفة أن فيه ناس كتيرة قاعدة في البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس"، لتطلب من متابعيها من الفتيات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة.

وتابعت طالبة الآثار في الفيديو: "أنا عارفة أن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض أن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة".

وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

وأكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولارا لحد 2000 و3000 دولار".

وقالت في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".