دراسة: تناول الحوامل للخضروات مثل البروكلي يقلل خطر الولادة المبكرة

كشفت دراسة أسترالية حديثة، أن تناول السيدة الحامل، للخضروات التقليدية مثل الفاصوليا الخضراء والبروكلي والقرنبيط، يقلل من خطر الولادة المبكرة.

قامت الدكتورة ديريجى جيت، الأستاذ في جامعة "كوينز لاند" في استراليا، بتحليل الوجبات الغذائية لنحو 3500 امرأة، ووجدت أن استهلاكًا كبيرًا للجزر والقرنبيط والبروكلي واليقطين والملفوف والفاصوليا الخضراء والبطاطس قبل الحمل ساعد النساء على الوصول إلى الحمل الكامل.

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وأوضحت "جيت" أن الخضروات التقليدية غنية بمضادات الأكسدة أو المغذيات المضادة للالتهابات، والتي لها دور كبير في الحد من خطر نتائج الولادة السلبية.

وأضافت، أن النساء يعتمدن على بعض العناصر الغذائية المخزنة مثل الكالسيوم والحديد قبل الحمل، وهي أمور مهمة لنمو المشيمة والأنسجة الجنينية، مشيرة إلى أن البدء في اتباع نظام غذائي صحي بعد ولادة الطفل، قد يكون متأخرًا جدًا لأن الأطفال يتكونون بالكامل بحلول نهاية الثلث الأول من الحمل.

وتعد الولادات المبكرة، وهي الولادة التي تحدث قبل مرور 37 أسبوعًا من الحمل، السبب الرئيسي للوفاة في الأطفال الأستراليين وتؤثر على 8.5% من الولادات كل عام، وهو رقم يتجه نحو الارتفاع.