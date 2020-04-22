توعية ضد كورونا وتوزيع فوانيس.. "رعاية أطفال السجينات" تحتفل بقدوم رمضان

وزعت جمعية رعاية أطفال السجينات، برئاسة الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، فوانيس رمضان على أطفال الجمعية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم؛ إلى جانب توعيتهم بمخاطر فيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

وقالت الكاتبة نوال مصطفى، في بيان لها، إنها تستمد سعادتها من نظرة الفرحة التي تملأ عيون الأطفال، وتحرص بشكل دائم أن تشاركهم المناسبات المختلفة؛ محاولة إدخال الفرحة إلى قلوبهم،: "الأطفال هم أساس الجمعية والفرحة إللي في عيونهم ديه هي أهم حاجة عندي وبسعى دائما أني أشوفها منورة وشوشهم".

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وعلى هامش توزيع الفوانيس، اجتمعت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل مع الأطفال، وسط إجراءات وقائية؛ لفتح النقاش حول أزمة كورونا، والتعرف على إدراك الأطفال بخطورة الفيروس، وتوعيتهم باتباع أفضل الوسائل الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، وعلقت قائلة: "أنا اتفاجئت جدًا بوعي الأطفال من خطورة الفيروس والمعلومات إللي عندهم عن طرق الوقاية منه".