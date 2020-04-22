شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة قديمة تعود لفترة الثانوية العامة. وظهرت الفنانة بقوام ممشواق، ووجه نحيف، وحاجبين بسُمك رفيه للغاية، مع مكياج بسيط، مُعلقة: "أيام ثانوي". وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، فعلق البعض: "أيام الحواجب دي"، و"كان فيه مشكلة في الحواجب وقتها"، و"تشبهين كيم كارديشيان". Advertisements يشار إلى أن أيتن عامر، كانت قد شاركت خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، وحمزة ‏العيلي، ‏من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تنشر صورة من أيام ثانوي بـ"حواجب رفيعة": شبه كيم كارديشيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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