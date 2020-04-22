"دعاء ثم حذف".. راندا البحيري تتراجع عن دعم حنين حسام

حذفت الفنانة راندا البحيري، المنشور الذي دعمت من خلاله البلوجر حنين حسام، صاحبة مقطع "افتحي الكاميرا"، خاصة بعدما تعرضت لانتقادات من قِبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة راندا البحيري، شاركت صورة لحنين حسام، وطالبت متابعيها بالدعاء لها، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "ربنا يفك كربها".

وتفاعل عدد منهم مع الصورة، وكان من أبرز التعليقات، "بتهزري أكيد يعني عجباكي يعني بالمناظر دي نزلتي من نظري بصراحة"، "ياريت الناس تهدى شوية والله مش هتستفيدوا حاجة لما مستقبلها يضيع بطلوا اللي انتوا بتعملوا دا وحسوا بالناس شوية".

ولم يمر ساعات على المنشور، لتقرر الفنانة حذفه نهائيًا من على حسابها.

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حنين حسام تثير الجدل بمقطع "افتحي الكاميرا"

وظهرت حنين حسام، في فيديو من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "أنا عارفة أن فيه ناس كتيرة قاعدة في البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس"، لتطلب من متابعيها من الفتيات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة.

وتابعت طالبة الآثار في الفيديو: "أنا عارفة أن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض أن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة".

وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

وأكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولارا لحد 2000 و3000 دولار".

وقالت في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".