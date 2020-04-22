شيما الحاج تدافع عن حنين حسام: "الناس طلعت دين جديد على مزاجها"

دافعت الفنانة الشابة شيما الحاج، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عن البلوجر حنين حسام، بعد عرض الأخيرة على النيابة العامة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، داعمة رأي الممثلة راندا البحيري المساندة للشاب العشرينية، التي دعت بفك كرب "حنين"، وتساؤلها باستنكار عن قبول توبة المخطئ.

وقالت "شيما": "الظاهر أنه لأ يا راندا، مينفعش عند الناس اللي شبه دول، عشان هما فاكرين نفسهم شرفاء مكة، والظاهر كده بقى فيه دين جديد على مزاجهم، وهما ألهو نفسهم على هذا الدين".

وأضافت: "أي دين أساسا وأي ملة أنزلت على وجه الأرض متبري منهم، وميعرفوش حاجة عنه، وتاريخهم أسود من السواد، وإللي بيخططوا لمستقبلهم إزاي يبقى نيله زيهم"، مستشهدة بالحديثين "الخائض في أعراض الناس مُفلس يوم القيامة وإن صلى وصام واعتمر"، و"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

مختتمة حديثها: "يلي فاكرين نفسكم مسلمين، أعوذ بالله من شر الناس في هذا الزمن، يارب كل إللي بيتمنى الأذى للغير تجعله في نحره وفي نحر أهل بيته وعرضه..اللهم آمين".

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حنين حسام تثير الجدل بمقطع "افتحي الكاميرا"

وظهرت حنين حسام، في فيديو من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "أنا عارفة أن فيه ناس كتيرة قاعدة في البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس"، لتطلب من متابعيها من الفتيات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة.

وتابعت طالبة الآثار في الفيديو: "أنا عارفة أن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض أن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة".

وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

وأكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولارا لحد 2000 و3000 دولار".

وقالت في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".