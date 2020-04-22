الامارات | طيب اميركي يطمئن طفلة قلقة: "جنية الأسنان" لا تصاب ب "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ الطبيب المتخصص في الصحة والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي على سؤال لطفلة قلقة اتصلت به خلال برنامج عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، قائلاً إن "جنية الأسنان" ليست معرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وحلّ فاوتشي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة ضيفا مع الممثل ويل سميث في عرضه "ويل فروم هوم" على تطبيق "سناب تشاب".

وفي مقطع صغير من المقابلة نشر على "يوتيوب"، طرحت فتاة من لوس أنجلوس أنجلوس تبلغ من العمر سبع سنوات وعرّفت عن نفسها باسم آفا، سؤالا طريفا عليه قائلة "هل ستتمكن جنية الأسنان من المجيء إلي إذا فقدت أحد أسناني، أم سيحول فيروس كورونا دون ذلك؟ وهل يمكنها أن تصاب بالفيروس؟".

وكان فاوتشي سريعا في طمأنتها قائلا "لا أعتقد أنك في حاجة إلى القلق بشأن جنية الأسنان"، مضيفا "عندما... يسقط أحد أسنانك، ضعيه تحت الوسادة وأؤكد لك أن جنية الأسنان لن تصاب بالعدوى ولن تمرض".

واستحوذ هذا الطبيب الذي يتحدث في المؤتمرات الصحافية اليومية الخاصة بآخر مستجدات الوباء التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب، على القلوب ويعتبر بطلا جديدا في البلاد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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