الطرق الصحية لتخزين اللحوم والخضراوات والمشروبات لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ساعات قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وتسعى كل ربة منزل لمعرفة الطرق الصحية لتخزين الطعام استعدادا لشهر رمضان.

لذا نقدم لك مجموعة من النصائح التي تساعدك في التخزين الصحيح للطعام في الفريزر، وفق ما ذلك ذكر موقع "nestle-family".

اللحوم والدجاج

يمكن تقسيم اللحم والدجاج إلى أجزاء متساوية بعد غسلها جيدًا وتقطيعها، ووضعها في أكياس بلاستيكية، مع تفريغ الكيس تمامًا من الهواء كي لا يتغير لون اللحم، ووضعها في الفريزر، مع وضع تواريخ على كل كيس، لمعرفة تاريخ التخزين، مما يسهل على ربة المنزل عملية تحضير وطبخ الطعام في شهر رمضان

البامية والفاصوليا والبسلة

يتم إزالة الجزء الزائد منها، ثم تغسل جيدًا، وتترك لتجف، ثم توضع في حلة بها كمية قليلة من الزبد وقليل من البصل المفروم، لتشوح، ثم إضافة البامية مع تقليبها جيدًا لمدة من 3 إلى 5 دقائق، ثم تترك لتبرد، بعد ذلك تقسم في أكياس بلاستيكية، وتخزن في الفريزر

الملوخية

تقطف وتغسل جيدًا، ثم يتم تصفيتها وتخريطها، ووضعها في أكياس من البلاستيك جافة، وتوضع في الفريزر.

ورق العنب

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يغسل ورق العنب، ثم يوضع في مياه مغلية لمدة 3 دقائق، ثم يرفع منها، مع وضعه في مصفاة، وتركه ليبرد، بعد ذلك يلف في منشفة جافة، ثم يوضع في أكياس بلاستيكية، ويخزن في الفريزر.

المانجو

أفضل طريقة لحفظ وتخزين المانجو، على شكل قطع صحيحة عرضية، مع رش عصير قليل من عصير الليمون عليها، ثم حفظها في أكياس بلاستيك جافة في الفريزر.

التفاح والجوافة

يغسل التفاح والجوافة جيدًا ثم يرش عليهما قليل من السكر والليمون، ويتم الاحتفاظ بهما في أكياس في الفريرز.

المشروبات

العرقسوس، والكركديه، والخروب، والتمر الهندي، من أكثر المشروبات التي يحب المصريون تناولها في شهر رمضان، لذا من أفضل الطرق لتحضيرها، نقعهم في المياه وتركهم لمدة يوم كامل، ثم تصفيتهم، ووضع كمية السكر المناسبة، ثم وضعهم في أكياس بلاستيكية، وتخزينها في "الفريرز".

7-القطايف

يتم حشو القطايف ورصها في أطباق من الكارتون على شكل طبقات مع مراعاة وضع كيس من البلاستيك بين كل طبقة والأخرى ووضعها في الفريرز.