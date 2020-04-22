آخرهم "مطهر".. أغرب أسماء الأطفال في زمن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعيش العالم أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي خرج من مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضي، وأغلقت الدول على نفسها، خوفًا من زيادة حالات المرض والوفاة.

وربما بدا للبعض أن أزمة كورونا، لن تنتهي قريبًا، وقد يستمر استخدام المطهرات والماسكات الطبية إلى وقت طويل، ما دفع ببعض العائلات الهندية التي أنجبت أطفالها في وقت الحظر إلى تسمية أطفالهم بأسماء مستوحاه من الأحداث الحالية.

- الفتاة كورونا

في بلدة غوراكبور بولاية أتر براديش الهندية، أنجبت أم هندية طفلتها الجديدة في ظل حالة انتشار كورونا في البلاد أواخر مارس الماضي.

وأطلقت الأم على طفلتها اسم "كورونا"، وأوضح عم المولودة "نيتش ثريباتي"، أن الفيروس الجديد ساعد الناس على انتشار عادات صحية سليمة، وأن العائلة تناقشت حول إطلاق اسم الفيروس على الطفلة الجديدة، مؤكدًا أنه "ستكون رمز وحدة الشعب في مواجهة الفيروس"، كما أوضح موقع "news 18".

التوأمان كوفيد وكورونا

وفي نهاية مارس الماضي، أطلقت أم هندية اسما "كوفيد وكورونا" على توأمها، بعدما أنجبتهما خلال تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب ما أكدته صحيفة "دويتشه فيللة الألمانية.

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وأكد والدا الطفل، أنهما يأملان أن تكون الأسماء هي سبب في تذكيرهما بالصعوبات التي واجهوها أثناء ولادة أطفالهم في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكنهما قد يغيران الاسم في المستقبل.

وأكدت الأم "برتي فيرما" أنها واجهة صعوبة أثناء ولادة التوأم، وأردت تخليد ذكرى يوم الولادة بهذه الاسماء، وأوضحت أن طاقم المستشفى أطلق الاسمين على التوأم، ما جعلها تفكر جديًا في إطلاقهما على طفليها.

وواجه الزوجان صعوبات في طريقهما إلى المستشفى، بسبب نقاط التفتيش التي تطبق الحظر على وسائل النقل والأشخاص أيضًا، لكنهما تمكنا من الوصول إلى المستشفى، ووضعت طفليها بعد 54 دقيقة فقط.

الطفل مطهر

أسرة هندية ثالثة، قررت أن تسمي طفلها الجديد "مطهر"، أملا في أن يكون اسم الطفل بمثابة تذكير للناس، كي يحافظوا على نظافة أيديهم للحماية من فيروس كورونا، كما أوضحت صحيفة "insider".

وقال والد الطفل أومفير سينج، إن اسم الطفل هو "مساهمتهما" في مكافحة الوباء الجديد، كما أنها أيضًا طريقة لهم بتخليد هذه اللحظة في التاريخ، وأضاف "سنتذكر هذه الفترة (الإغلاق) كلما نطقنا باسمه".

وتخطى عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في الهند 20 ألف حالة، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 645 حالة وفاة، كما أوضح موقع "worldometers".