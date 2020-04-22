حرصت الفنانة سوسن بدر على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "بدر"، فيديو وعلقت عليه: "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين وإن شاءالله ربنا يكرمنا ويزيح عننا الغمة.. تفاءلوا بالخير والسنة الجاية تبقى أحلى وأحلى، لسه الأيام الحلوة مجتش". تواصل الفنانة سوسن بدر، تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تانى ليه"، بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه على شاشة "ON" في شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تهنىء متابعيها بحلول رمضان: لسه الأيام الحلوة مجتش (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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