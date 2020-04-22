من الحمل لتبني أطفال قتيل فيلتها.. شائعات لاحقت نانسي عجرم في 2020

شائعات عدة لاحقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، منذ مطلع السنة الجارية حتى الآن، والتي قابلتها بالتجاهل، أو بنفي مدير أعمالها "جيجي لامارا" هذه الشائعات لوسائل الإعلام.

"هن"، رصد أبرز الشائعات التي لاحقت الفنانة اللبنانية على مدار الأربعة أشهر الأولى من 2020، خلال الفقرات التالية.

الحمل للمرة الرابعة

حملها للمرة الرابعة، تصدر عناوين الصحف اللبنانية والعربية، عقب إشارة المنتج اللبناني صادق الصباح، إلى ذلك خلال لقائه منذ أيام، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"، معتقدا أنها اعتذرت عن الظهور كضيفة شرف في مسلسله "سكر زيادة" بسبب حملها.

وعقب التلميحات والشائعات الكثيرة المتداولة عن الأمر، نفي "جيجي لمارا"، مدير أعمال نانسي، نبأ حملها تمامًا، في تصريحات لبرنامج "mbc Trending".

مغادرة "the voice kids"

"استبدال الفنانة نانسي عجرم، في برنامج the voice kids، بعد دفع قيمة شرط العقد الجزائي لمجموعة MBC".. تلك الكلمات جاءت ضمن بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتذار المطربة اللبنانية، عن الاستمرار في البرنامج، لانشغالها بحضور جلسات استماع والشهادة، في قضية قتل زوجها الدكتور فادي الهاشم، لشاب سوري داخل منزله، مبررا ذلك بأنه لص جاء بغرض السرقة.

"البيان المزعوم" تضمن أن "نانسي" دفعت 200 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي، واستبدالها بالفنانة نسرين طافش، لتأخذ مكانها في البرنامج بدءا من الحلقة المقبلة، إلا أن ذلك لم يكن حقيقيا، حيث شاركت الفنانة بعدها في البرنامج، وفاز الطفل محمد رميح من فريقها باللقب في المنافسة النهائية.

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تبني أبناء القتيل السوري

في يناير الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا صحفيا بشأن إعلان المطربة اللبنانية، تبني أبناء الشاب السوري الذي قُتل في منزلها، على يد زوجها، وتحملها نفقاتهم، واحتضانها لهم حتى سن الرشد، وذكر البيان "المزعوم" أن المحام اللبناني قاسم الضيقة، وكيل أسرة القتيل، طالب برعاية "نانسي" للطفلين اللذين تيتما بعد رحيل الأب.

أحمد حسن، شقيق القتيل، نفى ذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قائلا: "كل هذا كذب وشائعات مضللة، لا نعلم ما الغرض منها الآن"، مؤكدا أن المحام لم يطلب تبني المطربة لأبناء شقيقه القتيل.

القبض على فادي الهاشم

على مدار يناير وفبراير الماضيين، أكدت العديد من وسائل الإعلام العربية، إلقاء القبض على طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة، من منزله، مرة أخرى بعد الإفراج عنه، وهو ما نفاه جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، قائلا لـ"الوطن": "هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، فالطبيب فادي الهاشم، في منزله مع زوجته وبناته الثلاث، ولم يُلق القبض عليه، ولم يخضع للتحقيق".

وأضاف: "هناك من يحاول ابتزاز نانسي عجرم، وزوجها، بنشر تلك الأكاذيب"، وطالب "جيجي"، وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر تلك الأخبار، احتراما لأسرة نانسي وبناتها.