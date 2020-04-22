"كنت لمضة قوي".. منة عرفة تعلق على بداية أعمالها وعلي غزلان يشيد بها

مقطع فيديو، من مسلسل "السندريلا"، شاركته الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي كان أول أعمالها في مجال الدراما والفن.

وأرفقت الفنانة الشابة تعليقًا على مقطع الفيديو والمشهد الدرامي الذي شاركته، "كنت لمضة أوي وأنا صغيرة، أول مسلسل عملته في حياتي، السندريلا #سعاد_حسني_الصغيرة".

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة على مقطع الفيديو، والمشهد الدرامي الذي شاركته، كان من أبرزهم اليوتيوبر، علي غزلان، الذي كتب: "شاطرة طول عمرك"، لترد عليه منة عرفة: "بتعلم منك ياباشا الباشاوات"، ليتدخل معلق آخر في الحديث كاتبا، "شهادتك مجروحة يا كابتن معلش".

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علاقة منة عرفة وعلي غزلان

يذكر أن الثنائي منة عرفة وعبي غزلان، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت منة مع غزلان، في فيديو بمعرض الكتاب وأرسلت له قبلات على الهواء.