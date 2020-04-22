لونها روز وعليها "نحل".. هيفاء وهبي تطل على متابعيها بـ "البيحاما"

دائما ما تحرص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على نشر مجموعة من الصور لمشاركتها مع جمهورها، والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، حتى أنها أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "هيفاء" صورة جديدة لها صباح اليوم الأربعاء، وهي ترتدي "بيحاما" وتقف أمام مرأتها.

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يذكر أن الفنانة اللبنانية شاركت مؤخرا في فيديو كليب جديد مع الفنانة إليسا بعنوان "هنغني كمان وكمان".

وظهرت "هيفاء"، من خلال اتصال عبر "skype"، كما ظهرت مع إليسا في الكليب، وهما ترتديان البيحامات داخل منازلهما بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.