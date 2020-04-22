نشرت كواليسه.. ياسمين غيث تستعد لحضور زفاف صديقتها "أونلاين"

استعدت الفنانة ياسمين غيث، لحضور حفل زفاف صديقتها والمزمع إقامته "أونلاين"، نظرًا لما فرضه الحظر المنزلي، وتجنبًا للتجمعات والمخالطة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ألزم الجميع منازلهم.

ظهرت الفنانة ياسمين غيث في بث مباشر، لم تتعدى مدته دقيقتين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى تضع مساحيق التجميل استعدادًا لحضور حفل الزفاف "الإنترنتي".

وأرفقت الفنانة، تعليقًا على الفيديو، قائلة: "إزاي تضيعوا دقيقة ونص في الكوارانتين، أخدت الموضوع جد قوي ورحت الفرح بجد".

وكانت الفنانة ياسمين غيث، قالت إنها لم يكن يخطر ببالها مطلقا أن تكون ممثلة، ولكنها كانت متابعة جيدة للأعمال السينمائية، وكانت تشاهد أعمال أجدادها الفنانين حمدى غيث وعبدالله غيث، مشيرة إلى أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة.