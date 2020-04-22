استعدت الفنانة ياسمين غيث، لحضور حفل زفاف صديقتها والمزمع إقامته "أونلاين"، نظرًا لما فرضه الحظر المنزلي، وتجنبًا للتجمعات والمخالطة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ألزم الجميع منازلهم.
ظهرت الفنانة ياسمين غيث في بث مباشر، لم تتعدى مدته دقيقتين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى تضع مساحيق التجميل استعدادًا لحضور حفل الزفاف "الإنترنتي".
وأرفقت الفنانة، تعليقًا على الفيديو، قائلة: "إزاي تضيعوا دقيقة ونص في الكوارانتين، أخدت الموضوع جد قوي ورحت الفرح بجد".
وكانت الفنانة ياسمين غيث، قالت إنها لم يكن يخطر ببالها مطلقا أن تكون ممثلة، ولكنها كانت متابعة جيدة للأعمال السينمائية، وكانت تشاهد أعمال أجدادها الفنانين حمدى غيث وعبدالله غيث، مشيرة إلى أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرت كواليسه.. ياسمين غيث تستعد لحضور زفاف صديقتها "أونلاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.