الامارات | «خلي بالك من فيفي» عبده يخذل المشاهدين: «فين المقلب عشان نضحك؟»

شكرا لقرائتكم خبر عن «خلي بالك من فيفي» عبده يخذل المشاهدين: «فين المقلب عشان نضحك؟» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مستبقةً شهر رمضان المبارك، عرضت قناة «إم بي سي مصر» أمس الثلاثاء، أولى حلقات برنامج الفنانة فيفي عبده الجديد «خللي بالك من فيفي» والذي كانت الممثلة زينة أولى ضيوفه.

ويعتمد البرنامج على عمل «مقلب» بالضيف، إذ تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها «يلبسها عفريت» وتهاجم الضيف.

ورغم استخدام فيفي كلماتها الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يحبها الجمهور وتحقق نجاحاً، إلا أن ردود الأفعال حول الحلقة الأولى من برنامج «خلي بالك من فيفي» لم تكن جيدة، إذ عبّرت عن فشل البرنامج في الإضحاك، بالإضافة لكونه نسخة مكررة من برنامج مقالب للاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد.

وانتقد متابعون للبرنامج صوت فيفي غير الواضح «المحشرج» على حد تعبيرهم، كما انتقدوا تمثيل الفنانة زينة ورد فعلها الذى بدا أنه مفبرك.

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واحتلت فيفي وبرنامجها ترند «تويتر» وكانت التعليقات شديدة السخرية من روّاد الموقع. وكتب أحدهم: «فين الضحك عشان اضحك.... فين المقلب، حد يبدأ رمضان بفيفي عبده، كويس انهم عرضوا البرنامج بدري عشان نبطل نتفرج عليه في رمضان».

من ناحيتها، فوجئت فيفي عبده باحتلال برنامجها «ترند» تويتر، أمس، وقالت في مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «إم بي سي مصر»، إنها سجلت 60 حلقة من البرنامج نصفها للعرض المصري، والآخر للعرض للتليفزيون المغربي، ما يفسّر وجود مذيعة مغربية بصحبة فيفي في «المقلب»، رغم أن دورها غير مفعّل في الحلقة الأولى، ولم يفهم الجمهور سبب وجودها.

وأضافت فيفي أنها «حنينة وطيّبة» لذلك لم تكن تقسو على الضيوف رغم وجود تعليمات من المخرج بذلك، لكنها كانت تنفذ أقل ما به ضرر للضيوف.

وعندما سئلت هل تقلد رامز جلال رغم انتقادها لبرامجه، أشارت إلى أنها لا نقارن برامز ولا بمقالبه، لافتة إلى أنها سترفع دعوى عليه لأنه استخدم الكهرباء معها في برنامجه الجديد «رامز مجنون رسمي». كما رددت الكلام نفسه على حسابها بـ«انستغرام» وشددت على: «والله لأوديك في داهية يا رامز عشان كهربتني أكثر من كل الضيوف».