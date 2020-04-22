إليكِ موضة القمصان الواسعة والطويلة لاطلالاتك في رمضان 2020

من الصيحات المريحة والتي لا غنى عنها في رمضان 2020، موضة القمصان الواسعة والطويلة التي لا تتخلي عنها في إطلالاتك المقبلة سواء كنت متواجدة في المنزل أو في الخارج. فانتقي أجمل القمصان الناعمة والكلاسيكية لإطلالاتك المقبلة.

إليك موضة القمصان الواسعة الطويلة لاطلالاتك في رمضان 2020.

تألقي في رمضان 2020 بموضة القمصان البيضاء التي تأتي واسعة مع القصة الطويلة. فانتقي من دار Tory Burch القميص البيضاء الكلاسيكية ذات الياقة الذكورية والأقمشة الاضافية المنسدلة من الأمام مع التطريز الربيعي ونسّقيه مع البناطيل الواسعة والكنزات المقلمة. كما اختاري من دار Burberry موضة القمصان الواسعة والطويلة ذات الأقمشة المقلمة بلوني الأبيض والكحلي ونسّقيه مع البنطلون الأبيض الواسع والجاكيت الطويلة ذات النقشات البراقة.

ومن الصيحات التي لا غنى عنها لاطلالاتك في رمضان 2020، موضة القمصان الواسعة والمقلمة بخطوط هندسية عريضة على جهة واحدة من دار Lacoste ونسّقيه مع البنطلون الجلدي الواسع ذات الخصر المزموم. كما يمكنك التألق بأجمل القمصان النيلية الواسعة من إطلالات Christian Dior ونسّقيها مع التنانير الطويلة المطبعة بالأقمشة النافرة والأحذية المسطحة للحصول على أناقة بسيطة ومريحة لساعات النهار.

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