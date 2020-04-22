"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل المكرونة الفوتشينى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة. نستعرض لكم طريقة عمل المكرونة الفوتشينى بوصفة بسيطة. المقادير: -مكرونة شرائح طويلة "فوتشيني" -صدور دجاج -خضار مشكلة -بصله متوسطة -قليل من الثوم -ملح ،بهارات مشكلة ،مكعب -ماجي،ملح -ذره ،فطر، فلفل رومي -قشطة، جبن تشيدر، ملعقتين مايونيز. Advertisements طريقة التحضير: تسلق المكرونة مع الماجي وتصفى وتترك جانبا يحمر البصل مع الثوم ثم يضاف إليه شرائح أو قطع الدجاج يتبل بالبهارت والملح ويترك حتى تشعرين بنضج الدجاج بعدها نضع الخضار وباقي المقادير ثم نضع القشطة والجبن السائل والمايونيز بعد خلطها معا ويقلب الجميع وتوضع معها المكرونة وتقلب. نضع الجميع في صينية بايركس ويبشر عليها جبنة التشيدر وتدخل الفرن بعد تحميته من أسفل حتى تذوب الجبنه فقط، ثم تقدم. اقرأ ايضا: احنا أقوى من كورونا .. للتفاصيل

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