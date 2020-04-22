ملكة جمال لبنان في زي كليوباترا: "شبه بوستر فيلم تاريخي مصري"

شاركت الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة، نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام، بصورة مركبة لها بإطلالة فرعونية.

وظهرت "نجيم" بتاج فرعوني ضخم أزرق، مزين بنقوش حمراء وخضراء اللون، وقلادة كبيرة متعددة الألوان، مع مكياج "سموكي"، لتظهر في الصورة برأس بدون جسد.

وعلقت الفنانة اللبنانية على المادة المصورة، قائلة: "ما بعرف مين عمل هيدي الصورة.. بس عنجد كتير حلوة، بتشبه بوستر فيلم تاريخي مصري"، متابعة: "كتير شاطر يلي مركب الصورة طالعة ممتازة.. إذا عرفتوا مين عملها بليز خبروني".

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خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حازت على ما يتجاوز الـ211 ألف تسجيل إعجاب، مع عشرات التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"إيه كل الحلاوة دي".

وحرصت العديد من الفنانات والإعلاميات على التعليق، من بينهن سوسن بدر، التي كتبت: "فعلا حلوة جدا، أنا من معجباتها"، فيما دونت بوسي شلبي: "قمر"، ووصفتها رضوى الشربيني بـ"الجميلة".