بعباءة فضفاضة زرقاء.. نرمين الفقي تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

هنأت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باقتراب حلول شهر رمضان.

وظهرت "الفقي" بعباءة فضفاضة، تميزت باللون الأزرق، ومزينة بنقوش عديدة تجمع تدرجات اللون الأزرق، فضلا عن حزام أصفر اللون حول خضرها، وتسريحة شعر إنسيابية ومكياج هادئ.

وعلقت الفنانة على صورتها، قائلة: "كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم.. نرمين الفقي".

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وشهد المنشور خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معه حيث حاز على ما يتجاوز الـ1300 تسجيل إعجاب، مع عشرات التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"إيه كل الحلاوة دي"، و"اللبس المحتشم حلو أوي، استمري على كده".