الامارات | حشوة "سيليكون" تنقذ شابة كندية من رصاصة قاتلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت حشوة "سيليكون" امرأة بعدما أصيبت برصاصة في صدرها من مسافة قريبة أثناء سيرها في أحد شوارع تورنتو، وفق ما قال أطباء.

وكشفت دراسة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "سايج" الطبية تناولت حالة هذه المرأة أن حشوة "سيليكون" في الثدي الأيسر للشابة البالغة من العمر 30 عاما، ساهمت في انحراف الرصاصة بعيدا عن أعضائها الحيوية إلى الثدي الآخر.

وذهبت المريضة التي لم يذكر اسمها، إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء. واكتشف الجراحون جرحا واحدا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن، وفقا للدراسة.

ثم أزالوا حشوة "سيليكون" وصوروها بهدف دراستها وقد أظهرت الأشعة المقطعية أن الرصاصة مرت عبر الحشوة اليسرى وضربت اليمنى. وقال معدو الدراسة "بناء على مسار دخول الرصاصة إكلينيكيا وتقويمها إشعاعيا، فإن المصدر الوحيد لانحراف الرصاصة هو حشوة الثدي الأيسر".

وأوضح الجراح جيانكارلو ماكافينيو المعد الرئيسي للدارسة ل"سي إن إن"، " على الجانب الأيسر يوجد القلب والرئتان، لو أن الرصاصة دخلت في الصدر لتعرضت الشابة لإصابة أكثر خطورة". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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