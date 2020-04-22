الامارات | ألمانيا: السماح بأول اختبار سريري للقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: السماح بأول اختبار سريري للقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح معهد «باول إرليش» الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية أول تصريح في ألمانيا لإجراء اختبار سريري على لقاح مرشح لأن يكون مضاداً لفيروس كورونا المستجد. وأعلن المعهد اليوم الأربعاء أنه تم منح شركة «بيونتيش» للتكنولوجيات الحيوية تصريح باختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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