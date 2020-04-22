ميغان ماركل تتألَّق بالقميص الأبيض في مناسبات مختلفة وبتنسيقات متنوّعة

تعرف دوقة ساسكس ميغان ماركل أهمية القميص الأبيض الذي اعتمدته في مناسبات مختلفة وبتنسيقات متنوّعة، وفي كل مرّة كانت النتيجة أنيقة وراقية.

أطلّت ميغان ماركل في مقابلة مسجّلة منذ سنة تقريبا وتم عرضها أمس ضمن برنامج Good Morning America، للحديث عن وضع صوتها على فيلم ديزني Elephant والذي يتناول حياة الفيلة. وقد تألقت ميغان في المقابلة بقميص أبيض كلاسيكية، وزيّنت عنقها بقلادتين ذهبيتين.

في سبتمبر العام 2017، كانت الإطلالة العلنية الرسمية الأولى لميغان والأمير هاري قبل إعلان خطبتهما، وقد تألقت فيها ميغان بقميص أبيض من ماركة Mischa Nunoo ونسّقتها مع سروال دينيم أزرق. بعد حوالى السنة تقريباً، عادت ميغان وتألقت بالقميص خلال مشاركتها في Endeavour Fund، ومن ثم أطلت ببدلة سوداء اللون مع القميص الأبيض من تصميم الكسندر ماكوين Alexander McQueen.

وخلال حملها في العام 2019، خطفت ميغان الأنظار في إطلالة ساحرة من توقيع دار جيفانشي Givenchy تألفت من قميص أبيض مع تنورة سوداء طويلة بقصة مستقيمة مع شق جانبي وأكملت اللوك بحذاء Aquazzura، وعندما أطلقت ميغان مجموعتها الخاصة SmartWorks بالتعاون مع عدد من المصممين، كان لا بدّ أن تتضمّن هذه المجموعة تصميم القميص الأبيض.

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