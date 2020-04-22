الامارات | غذاء غني بفيتامين سي أكثر من البرتقال.. وكنز فوائد صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن غذاء غني بفيتامين سي أكثر من البرتقال.. وكنز فوائد صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن الشمر يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ إنه مفيد للهضم ويمد الجسم بمعادن وفيتامينات مهمة.

ويعد الشمر أيضاً كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والفوسفور، في حين يحتوي على نحو ضعف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال.

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وأوضحت الجمعية الألمانية أن الشمر يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 90%؛ لذا فهو يعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية، ويساعد على إدرار البول من ناحية أخرى.

كما يسهم الشمر في الشعور بالشبع لمدة طويلة، ويساعد على علاج آلام البطن والمغص.

ويعتبر الشمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف وحمض الفوليك، وتساعد الألياف الموجودة فيه على ربط المواد والأجسام غير المرغوب فيها بالأمعاء، وتخلص الجسم منها مع الفضلات.

