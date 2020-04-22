الامارات | بانتظار الموافقة عليه.. لقاح سويسري ل"كورونا" في أكتوبر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح البروفيسور مارتن باتشمان خبير علم التحصين والمناعة في جامعة "برن" السويسرية، أن التحصين الجماعي بلقاح تم تطويره حديثا ضد فيروس كورونا في سويسرا سيبدأ في أكتوبر المقبل.

وأكدت الهيئة التنظيمية السويسرية الوطنية "سويسميديك" أنها تجري محادثات مع علماء من بينهم باتشمان، الذي يعمل في مستشفى جامعة برن.

وقال لوكاس جاجي، المتحدث باسم سويسميديك،: "الجدول الزمني تفاؤلي للغاية، ولكنه ليس بعيد المنال تماما". وأضاف أنه "بالنظر إلى الحاجة الملحة التي تتعلق بوباء كورونا، فإننا نتحدث عن أسابيع وليس أشهر من أجل إتمام إجراءات الموافقة".

وقال المتحدث إنه إذا استوفى اللقاح جميع المتطلبات، فإن قرار اعتماده والمضى قدما فيه يمكن أن يصدر قبل نهاية العام. وقال باتشمان للصحفيين إنه أجرى بالفعل اختبارات ناجحة باستخدام الفئران.

ويشارك شركاء صينيون ولاتفيون في مشروع اللقاح. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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